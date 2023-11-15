甯漢豪料潭尾外勞宿舍明年中滿額　正研其他地方興建外勞宿舍 (19:02)

經民聯議員吳永嘉指，現時計劃允許少數輸入勞工在內地居住，詢問政府會否考慮在珠海以及深圳設置外勞住宿，讓外勞即日往返。甯漢豪表示，當局近日收到有承建商反映有可能在內地為外勞安排宿舍，會與業界保持溝通。

立法會地產及建造界議員龍漢標則表示，首輪計劃1.2萬個配額是低於預測，而且只針對工務工程，現時私人工程亦同樣面對人手短缺，但只有滿足特殊情况才可輸入外勞，關注當局如何界特殊情况及能否相關放寬規定。甯漢豪承認整個輸入外勞計劃的確向公營工務工程傾斜，因勞工界擔心制度受濫用，認為若公營工程由政府主導其管理和人手需求，會較有信心。她表示，若私營工程承建商能夠證明其項且需要特別技能工種，如高空電纜等則有機會獲得審批。

議員黃國在會上指，工聯會近日收到有安老院舍外勞員工受剝削的收助，而在等待調查期間，「無工開、無糧出、無瓦遮頭」，只靠有心人短期借宿，擔心日後被迫要返回內地後，需跨境往返兩地上班。甯漢豪表示，近日亦收到議員反映外勞被剝削的情况，當局非常認真看待有關事件，倘查明屬實，會聯同勞工處合作，並於等待作證時間或求職等方面人性化處理。

議員張欣宇則關心輸入勞工在香港的生活，有指建造業及僱主合作管理模式嚴格，勞工受會受到管控或軍事化等管理。甯漢豪否認說法，指勞工在工餘時間的生活絕不受控，所謂管理只是希望透過紀錄勞工的出入，舉例指，若發現大量勞工在工餘時間到元朗活動，建造業議會將要求承建商安排交通工具，以方便員工出入及減少對社區造成的不便及壓力。