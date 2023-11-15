甯漢豪料潭尾外勞宿舍明年中滿額　正研其他地方興建外勞宿舍 (19:02)

政府早前推出建造業輸入勞工計劃，並委託香港建造業議會管理由元朗潭尾社區隔離設施改建而成的中央外勞宿舍。發展局長甯漢豪表示，現時宿舍已有約170名勞工入住。她指，宿舍容量為7000人，第一期當局批出4600多個名額，有關勞工一般需要幾個月才完成審批手續及取得簽證來港，假設趨勢持續，當局預料明年中就會滿額，正密切留意有否其他合適地方或方艙設施適合作為宿舍，以補足潭尾宿舍不足。
經民聯議員吳永嘉指，現時計劃允許少數輸入勞工在內地居住，詢問政府會否考慮在珠海以及深圳設置外勞住宿，讓外勞即日往返。甯漢豪表示，當局近日收到有承建商反映有可能在內地為外勞安排宿舍，會與業界保持溝通。
立法會地產及建造界議員龍漢標則表示，首輪計劃1.2萬個配額是低於預測，而且只針對工務工程，現時私人工程亦同樣面對人手短缺，但只有滿足特殊情况才可輸入外勞，關注當局如何界特殊情况及能否相關放寬規定。甯漢豪承認整個輸入外勞計劃的確向公營工務工程傾斜，因勞工界擔心制度受濫用，認為若公營工程由政府主導其管理和人手需求，會較有信心。她表示，若私營工程承建商能夠證明其項且需要特別技能工種，如高空電纜等則有機會獲得審批。
議員黃國在會上指，工聯會近日收到有安老院舍外勞員工受剝削的收助，而在等待調查期間，「無工開、無糧出、無瓦遮頭」，只靠有心人短期借宿，擔心日後被迫要返回內地後，需跨境往返兩地上班。甯漢豪表示，近日亦收到議員反映外勞被剝削的情况，當局非常認真看待有關事件，倘查明屬實，會聯同勞工處合作，並於等待作證時間或求職等方面人性化處理。
議員張欣宇則關心輸入勞工在香港的生活，有指建造業及僱主合作管理模式嚴格，勞工受會受到管控或軍事化等管理。甯漢豪否認說法，指勞工在工餘時間的生活絕不受控，所謂管理只是希望透過紀錄勞工的出入，舉例指，若發現大量勞工在工餘時間到元朗活動，建造業議會將要求承建商安排交通工具，以方便員工出入及減少對社區造成的不便及壓力。