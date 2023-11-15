721元朗站長室警長：白衣人明顯強勢　當晚九點半後已向警區行動室匯報 (18:32)

警長盧吉相今午供稱，他於7月21日晚上留守元朗站的站長室，負責觀察站內的閉路電視鏡頭，一旦發現可疑就會向警區行動室匯報。他稱從晚上9時半起，開始見到有人持武器互相打鬥，但無法辨認武器種類。其間一名站長反映「阿sir，發生咗事」，他回答已告知行動室，「我哋做緊嘢」。

代表林卓廷的辯方大律師黃錦娟問到，盧吉相早前接受上司訓示，有否提及白衣人有所行動，會持竹棍和籐條到場。他表示已忘記訓示內容，不記得有否講述白衣人。至於何謂可疑人物，他稱當時為「動亂」時間，示威者會穿黑衣聚集，如見到黑衣人會特別留意。辯方質疑他只留意黑衣人，他遂改稱無論身穿黑衣、白衣或任何顏色的衣服，任何人只有可疑就會匯報。

辯方在庭上播放閉路電視片段，給予盧吉相逐一辨認。他確認當晚10時許，約十個白衣人在站內包圍打鬥，後來循F出口離開。辯方質疑，為何他沒有匯報予警區行動室，以便調動警力拘捕施襲者。他回應指，警區行動室是統籌控制的部隊，「唔係我控制佢」。另於晚上近11時，他確認白衣人不同地方施襲，「都係啲人走來走去、間唔中打下」，他一概匯報予行動室。審訊明（16日）續。