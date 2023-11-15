明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

721元朗站長室警長：白衣人明顯強勢　當晚九點半後已向警區行動室匯報 (18:32)

立法會前議員林卓廷與另外6人被控2019年7．21參與暴動，案件今午（15日）續審。當晚在港鐵元朗站觀看閉路電視的警長供稱，留意到白衣人持棍狀物到場打鬥，曾匯報予警區行動室。法官陳廣池關注，白衣人襲擊穿深色衣服的人時，雙方的強弱懸殊如何，人數方面是否「十打一」抑或不相伯仲。警長表示，從呈堂片段可見，白衣人「好明顯強勢好多」。

警長盧吉相今午供稱，他於7月21日晚上留守元朗站的站長室，負責觀察站內的閉路電視鏡頭，一旦發現可疑就會向警區行動室匯報。他稱從晚上9時半起，開始見到有人持武器互相打鬥，但無法辨認武器種類。其間一名站長反映「阿sir，發生咗事」，他回答已告知行動室，「我哋做緊嘢」。

代表林卓廷的辯方大律師黃錦娟問到，盧吉相早前接受上司訓示，有否提及白衣人有所行動，會持竹棍和籐條到場。他表示已忘記訓示內容，不記得有否講述白衣人。至於何謂可疑人物，他稱當時為「動亂」時間，示威者會穿黑衣聚集，如見到黑衣人會特別留意。辯方質疑他只留意黑衣人，他遂改稱無論身穿黑衣、白衣或任何顏色的衣服，任何人只有可疑就會匯報。

辯方在庭上播放閉路電視片段，給予盧吉相逐一辨認。他確認當晚10時許，約十個白衣人在站內包圍打鬥，後來循F出口離開。辯方質疑，為何他沒有匯報予警區行動室，以便調動警力拘捕施襲者。他回應指，警區行動室是統籌控制的部隊，「唔係我控制佢」。另於晚上近11時，他確認白衣人不同地方施襲，「都係啲人走來走去、間唔中打下」，他一概匯報予行動室。審訊明（16日）續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 721事件

上 / 下一篇新聞