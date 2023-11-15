越南漢囚室自殺召死因研訊　懲教稱事發當日人手不足未及巡視 (17:39)

案件由死因裁判官周至偉及2男3女陪審團審理，終年54歲的死者Le Van Muoi（中譯黎民十）生前為露宿者，他的家屬未有旁聽或委派法律代表出庭。

綜合懲教署職員的證供，事主於2020年9月28日就藏有危險藥物罪還押在荔枝角收押所，10月5日曾試圖上吊，被發現並送院治理，之後改為還押在小欖精神病治療中心的獨立囚室。總懲教主任李應然表示，事主被列入「醫療觀察名單」，據指引需每15分鐘觀察是否有情緒不穩、自言自語等異常行為；小欖同時設有閉路電視輔助觀察。

懲教主任蘇欣傑供稱，10月7日曾到事主的囚室派飯，約下午5時許他聽到有碰撞聲發出，看到事主企圖衝出囚室且語無倫次，但沒有表面傷痕。他於是將事主轉到保護囚室作進一步觀察，保護囚室的四面牆壁以軟墊包裹、沒有傢俱，因當時駐院醫生已離開，故未能即日安排與事主會面。

蘇續指，10月8日上午約10時，他到囚室向事主收集尿液樣本，事主當時未能如廁，他於10時57分再與主管及下屬例行巡視，事主無任何異樣，直至11時45分他再度收集尿液樣本時看見事主躺在地上、狀似正睡覺、身上無任何衣物，頸部拴了一個結，已無呼吸和脈搏，蘇遂施行心肺復蘇法。

一級懲教助理丘威強則指，8日的職員人手為3人，負責至少17名囚友的工作，人手比平日少一人，他於11時07分最後一次親身巡視事主，其後之所以無再巡視，是因為有特別工作，其中一個囚室設施有損毁，需前往清理。