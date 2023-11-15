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MIRROR演唱會事故 |演唱會及舞蹈員承辦商遭票控　分別罰款13.2萬及22萬 (17:17)

去年7月MIRROR紅館演唱會頻生意外，首演當日綵排升降台事故導致一名舞蹈員從3米高處墜下，至第4天演出時舞台上方懸掛的巨型屏幕突然墜下，擊中兩名舞蹈員，一人須長期留院。事後3間演唱會承辦商及分判商被勞工處票控，其中2間公司今日（15日）於九龍城裁判法院承認共9項控罪。案情顯示，多名專家分析揭示承辦商管理為舞蹈員帶來風險，包括要求舞蹈員親自操作舞台的煙火裝置、使用質素不佳的框架懸掛巨型屏幕，令屏幕下方舞蹈員在隨時可能被擊中的環境下工作。舞館就面對的5罪被判罰款13.2萬元，藝能就面對的4罪被判罰款22萬元。

承認控罪的公司分別是舞館有限公司、藝能工程有限公司。前者為演唱會舞台及舞蹈員承辦商，後者為演唱會工程承辦商。案情指，2022年7月25日紅館舉行一連12場演唱會，包括李啟言、羅德智在內共24名舞蹈員與舞館簽約，作為演唱會舞蹈員。

首演當日綵排期間，舞台升降台沒有如預期般升上舞台，加上光線昏暗，令羅德智從升降台墜下2至3米至下方的面板，羅的胸口及膝蓋受傷，頸部扭傷，須送院治理；至同月28日，舞台上方懸掛的巨型屏幕突然墜下，擊中李啟言及張梓峯，前者須要長期留院。

案情續指，舞館事前只向舞蹈員提供簡短流程，沒有示範煙火等舞台裝置的操作，更要求舞蹈員手動操作煙火裝置。惟專家表示，舞館沒有提供足夠的綵排，亦不應讓舞蹈員走近煙火裝置，遑論要求他們操作煙火裝置。此外，舞館被揭沒有為舞蹈員發出保險單及依時向勞工處通報僱員受傷。

針對藝能的案情指，另一被告協興隆舞台工程有限公司（下稱協興隆）為藝能的分判商。該用於懸掛巨型屏幕的框架購自內地，並由協興隆員工代為安裝，其後監察人員只透過目測方法去判斷工程是否穩妥。專家分析指，意外成因框架質素差劣、承載量大、沒有加裝安全鏈作為保險，令框架出現金屬疲倦。勞工署分析指，沒有合適安裝及監測，巨型屏幕墜下是可預期事故。

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