政府研修例考慮提高違規承建商罰則　涉其他嚴重事故同扣標書技術評分 (17:15)

立法會勞工界議員周小松表示，9月至今不足兩個月已有6位工友因工業意外死亡，令人痛心，又指當勞工處派人到工地巡察時，已經有人用對講機通知，「入面所有無戴安全帶嘅、無戴安全帽嘅、做緊呢啲嘢嘅，全部落曬嚟，一分鐘就全部落曬嚟」，質疑當局巡查工地安全的策略有問題。他以政務司副司長卓永興持續、高調巡察街道衞生的策略為例，認為更有成效，「捉到你驚、捉到你怕，見到卓司長呢，就死神來了」，建議當局仿效。

孫玉菡表示，工業安全屬雙方責任，工友要明白「條命係自己」，現時已有清晰安全指引。他指勞工署除了定期及突擊巡查外，現時亦有針對高風險的工程，如吊運工程作巡查。他希望社會各界重視工業安全，呼籲市民若見到工地危險情况應即時舉報。

發展局長甯漢豪表示， 當局已有相關指要求工程項目由設計開始就要兼顧施工及日後維修的安全，但有指前線工人、承辦商及專業人士憂慮因設計上的安排而要負刑事負任。她表示，當局「無放低議題」，會聯同勞福局適時研究是否適合立法。

實政圓桌田北辰表示，有見新加坡的工程地盤具備人工智能系統，反問當局為何不強制所有公私營地盤使用智慧安全工地系統。孫玉菡表示，現時很多工務工程已應用相關系統，當局已盡力宣傳，但表示香港的地理形勢不一，劃一使用智慧安全系統具挑戰性。甯漢豪指，現時3000萬以上工務工程必須安裝安全智慧工地系統，政府會聯同建造業議會合作，鼓勵私人承辦商安裝系統。