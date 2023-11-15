修例允物理治療免轉介　料遲兩年立法 (15:01)

上屆政府於《2021年施政報告》提出將修例容許免轉介物理治療及職業治療，以及強制輔助醫療專業人員等持續專業進修，至今只聞樓梯響。

醫衛局今日回覆書面質詢時交代，輔助醫療業管理局於去年6月下旬回覆政府，稱礙於措施複雜及受第五波新冠疫情影響，難以原定時間提交建議書。當局稱，管理局於今年2月已討論物理治療免轉介安排，並致函醫衛局歸類管理局成員意見及工作小組方案；職業治療師管理委員會則於今年8月討論職業治療免轉介安排後，要求轄下工作小組完善方案，目前有關工作仍在進行。

醫衛局引述新一份《施政報告》提出探討修訂《輔助醫療業條例》，引入合資格非本地培訓輔助醫療專業人員，投入醫管局及衛生署服務，有關新措施將一併納入政府日後提出的修訂草案；當局已計劃於下月向立法會衛生事務委員會匯報最新進展，並爭取明年擬備修訂草案，諮詢持份者意見，以期盡早提交立法會審議。