警官稱721元朗失近半警力　指非白衣人包圍罵警員「少許受驚」 (14:56)

時任元朗分區助理指揮官（行動）、總督察李伯豪於7月21日晚上11時許，帶領24至28名警員前往元朗站，其間看不到破壞安寧的人，只見有人哭泣和受傷。辯方大律師李百秋盤問提出，警員到場後已將破壞社會安寧者驅散，成功控制場面。李伯豪不同意說法，表示曾有人指罵警員，但他無計劃截停拘捕，「因為要救人先」。

辯方問及，李伯豪帶領的警員隸屬「快速應變部隊」，為何收到指示後相隔7至8分鐘才出發。陳官質疑，警員不會收到指示就上警車行動，「好似導彈咁澎一聲飛出去」。在控方覆問之下，李伯豪確認當日有102名警員從元朗警區調走，前往港島區處理大型事件；其中數十人原隸屬元朗分區，上述安排令元朗分區失去近半警力。

庭上播放元朗站閉路電視片段，李伯豪稱警員被公眾人士指罵，亦忙於處理傷者，唯有盡量安撫市民的情緒。陳官關注，警員被人包圍和罵粗言，「咁嘅情况，你哋唔覺得驚？」李伯豪回答沒有辦法，陳官指「唔係無辦法，係你哋唔驚咩？」李伯豪遂指有少許受驚，不知道包圍市民會否有進一步行動。

聆訊其間，陳官多次質疑和打斷辯方李百秋的盤問內容。李百秋一度面露微笑轉身，陳官質問他為何在庭上笑，李百秋回答「有時覺得啲嘢可笑、可悲」，陳官批評大律師應該表現專業，「無人夠膽對住法官講嘢係到笑」。審訊午續。