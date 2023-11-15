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涉「洪門宴」案　辯方專家指王詩雅新冠病情反映或有腦霧 (14:49)

「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初隱瞞行蹤的案件，今（15日）於九龍城裁判法院續審。辯方專家證人、中大醫學院榮休講座教授黃家星供稱，王詩雅案發時入住醫院，她的維生指數反映其新冠病情介乎中等至嚴重程度，有足夠理據懷疑她曾出現認知功能不正常，以及腦霧。

被告王詩雅（現年38歲）涉及提供的虛假資料為2022年1月3日，她是由家出發前往洪為民生日宴。同年1月6日至18日間，她因確診入往北大嶼山醫院。

黃家星醫生作供指，去年12月31日被告找他求診，但目的不在求醫，而是要求評估她於案發時的身體及認知功能狀況。被告表示，去年1月中她入住隔離病房時，身體多處感到痛楚、專注及記憶力下降。直到現時，她仍有記憶力問題，例如愛下廚的她，已不如從前一樣能夠記得許多食譜。

黃閱覽被告住院期間的各項維生指數紀錄，發現她曾出現心跳過快、低鉀等不正常指標，而每一個不正常指標的重疊，反映病人出現系統性疾病。黃評估被告曾出現中等至嚴重程度的新冠病情，並參考數十篇文獻研究，指即使病情輕微，新冠患者有八成機會出現腦霧，故在專家報告中評估被告有機會出現認知功能問題。

黃續指，今年10月他為被告撰寫第二份專家報告，以回應控方專家張德輝教授的意見。張質疑被告從沒在住院時透露有認知功能問題，黃回應指，醫護在隔離病房內身穿全副防護服，其目的應為維持病人的生命，而非照顧病人的認知功能；被告可能更關心她肺部及呼吸功能，而非認知功能，才沒向醫生透露後者情況。

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