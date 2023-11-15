港鐵鰂魚涌站附近路段積水影響　北角站至調景嶺站列車一度暫停約一小時 (15:37)

港鐵指，鰂魚涌港鐵站附近路段受積水影響，現時將軍澳線來往北角站至調景嶺站的列車服務暫停。目前將軍澳線來往寶琳至調景嶺站需6分鐘一班車，來往康城至將軍澳站則需12分鐘一班車。

城巴指，正加密多條來往九龍東及將軍澳至港島巴士班次，包括601、608、619及694號線等，正實時監察各東隧過海路線客量，按乘客需求調動資源加強巴士服務。

現場所見，調景嶺站有乘客轉乘的士離開，港鐵暫未安排接駁巴士過海，巴士站人流不多，港鐵調景嶺站發出廣播，同時於閘機旁放有「由於發生事故 港鐵股務受阻」的指示牌。另外，鰂魚涌站月台有警員在場，立法會議員張欣宇亦有到場視察。

張欣宇估計事件應為隧道水浸，他指有不同原因可導致隧道水浸，不排除隧道內有水喉爆裂，同時抽水泵又同時失靈，令水浸出現。他指隧道偶有積水，但一般情況下積水完全浸過路軌，方需停駛。

大批市民抵達鰂魚涌站後才得悉未能轉乘將軍澳綫，包圍職員詢問可如何前往目的地，職員建議可前往金鐘站經荃灣綫過海，有市民鼓譟稱，「兜一個大個圈喎」、「要轉幾多程呀」、「唔係錢唔錢問題，時間問題」。職員解釋稱，「路軌整緊，都係得呢個方法」。另有市民質疑為何未有安排接駁巴士，「你哋唔安排啲巴士？」

楊女士表示，原欲在北角往坑口，「好近，20分鐘就到」，因應將軍澳綫停駛，「要搭一個大圈」往金鐘轉車，「好麻煩呀」，但由於自己不諳轉乘巴士加上頭暈，只好按職員指示乘車。

西貢區議員方國珊到調景嶺站了解情況，她表示今次事件癱瘓將軍澳線，對區內居民影響深遠，她指港鐵如未能於下班時段完成搶修，市民將無法返回區內，「將軍澳線就會變為孤島」，她希望巴士線可立即加密班次。對於港鐵未有即時安排接駁巴士，她不滿港鐵安排，又提到「聽到街坊講地鐵站是一片混亂」，她補充區內居民依賴港鐵過海，對巴士線並不熟悉。她指港鐵應安排職員指示協助市民有關交通狀況。