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消委會︳兩款去角質棉片乙醇酸含量超内地規定　海關指相關產品已下架 (13:43)

消委檢視28款去角質煥膚或爽膚棉片，發現2款含高濃度的乙醇酸，若一般消費者自行使用或有風險，已轉交海關跟進。另外，消委會發現，不同樣本在使用頻率、敷面及沖洗前駐留時間、是否需要沖洗等用法上差異甚大。

消委會測試市面上28款標榜去角質煥膚或爽膚棉片產品，若按美國化妝品成分分析委員會（CIR）對家用產品的乙醇酸含量10%或以下的建議，其中「MALIN+GOETZ」所標示的乙醇酸含量為10%，已達相關上限；「pixi」的乙醇酸含量則為20%，超出總量上限。由於兩款棉片同時亦高於内地規定的6%上限，對一般消費者自行使用可能存有風險，消委會已將有關資料轉交海關研究跟進。海關就表示，發現相關產品已經下架，並未有在市面出售 。 

另外，消委會指不同棉片樣本在使用頻率及用法上差異甚大。逾8成樣本說明棉片可每日使用，當中10款建議每日使用1次，9款說明可以每日用2次。13款產品說明可當作面膜使用，而當中11款建議的敷面時間亦有明顯差別，由最短1分鐘至最長10分鐘不等，亦有5款樣本說明不適合作敷面用途。在4款沖洗式樣本中，有2款分别建議讓美容液駐留在臉上2至3分鐘和20分鐘，當中1款更指在使用3星期後，可視乎皮膚耐受程度而考慮敷一整晚，其餘2款則未有說明沖洗前的駐留時間。

消委會提醒，使用去角質棉片時，勿盲目追求含高濃度有效成分的產品或自行延長產品的駐留時間，否則隨時導致皮膚受損，甚或出現色素沉澱或留疤的情況。消委會提醒又建議初次選用產品者宜挑選濃度較低的產品，使用次數亦不宜太頻密；皮膚容易過敏的人士則可選用剌激性較低，以PHAS或LHAS作為有效成分的產品。

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