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消委會︳海外婚攝套餐收費相差大、退款難　消委會籲留意款項細節 (13:30)

消委會分析14間公司提供的4個海外婚紗攝影地點，共69個攝影套餐資料，包括日本、韓國、捷克布拉格及澳門。當中發現套餐收費相差逾4倍，同一地點的價格亦相差3倍。另外各間公司所收取的額外費用種類繁多，逾9成公司亦表明即使取消婚約或患病都不能退款。消委會提醒市民，選擇海外婚攝時要注意收費細節。

消委會早前向27間提供海外婚紗攝影服務的公司致函及發送問卷，當中20間拒絕提供資料；是次調查涵蓋 14 間婚紗公司，所提供的69個海外婚攝套餐資料。消委會發現69個套餐收費由最便宜（前往澳門）的10,980元至最貴的58,999元（前往韓國）不等。若以比較同一目的地，韓國套餐的收費差異最大，最便宜收費14,499元與最貴的58,999元相差3倍，兩個套餐均同由「S.A. Wedding」提供。

消費會又發現，若消費者需更改原訂拍攝日期，甚或未能如期成行，其中4間婚攝公司「AH Gallery」、 「Kensgallery」、「Luxe Pictures」及「S.A. Wedding」分別不設改期或需付額外行政費，當中6間公司會按與拍攝期的距離而相應提高行政費。若因患病或取消婚約等個人理由取消行程，其中13間婚攝公司均表明不能退款，只可選擇延期、轉換拍攝地點或使用其他服務。至於因天災、疫症、黑色旅遊警示等情況而無法前往目的地拍攝，全部 14間均表示可延期拍攝。

另有海外婚攝會收取「拍攝旺季附加費」，其中婚攝公司「薇薇新娘」的日本婚攝套餐設2000至5000元旺季附加費；布拉格套餐的旺季附加費則由5000至10000元不等，但未有解釋收費原因。另外，其中 3間婚攝公司「愷姸」、 「Kensgallery」及「薇薇新娘」就要求消費者支付拍攝團隊往當地的機票及住宿費用，部分公司亦要求消費者承擔租車、燃油、收費公路、停車場、拍攝場地等費用。

消委會於今年首10個月接獲15宗海外婚攝服務的投訴，當中包括海外婚紗攝影及海外婚禮攝影服務，較去年同期少5宗。消委會指，一般消費者並不熟悉攝影製作，對於海外婚紗攝影的行程安排、拍攝流程、婚紗攝影套餐內的不同相片產品製作，以至遇上突發情况安排及相關政策，多單靠職員陳述和推介，而現時很多海外婚紗攝影套餐的宣傳單張，只簡單交代套餐內包括的禮服、相片和相冊等數目，鮮會列明各項服務的詳細收費和附加費，而單據和合約條文亦繁簡不一，未必會提供和列明相關條款及限制。

消委會提醒消費者選擇海外婚紗攝影服務時，應特別留意部分攝影套餐的細項服務收費，如拍攝團隊的機票、住宿、交通和膳食費用、化妝品收費、可揀選的禮服級數、取回相片原檔、添加不同相片效果等；消費者亦應了解套餐式婚攝一般不包括試妝，而且婚攝公司一般不會為顧客購買旅遊保險，消費者應在出發前購買有足夠保障的旅遊保險。

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