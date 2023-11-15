黑幫「泰龍」被殺案　陪審團一致裁定被告「紋身忠」謀殺罪成判囚終身 (12:52)

被告梁國忠（54歲）被控於2009年8月4日謀殺李泰龍（終年41歲），李泰龍死因是身體多處受傷。法官張慧玲今早引導陪審團，指若認為被告參與和其他人襲擊泰龍的計劃，並具有意圖殺害或對其造成嚴重身體傷害，應裁定他謀殺罪成。如果認為被告有份參與施襲計劃，但不肯定他是否具有上述意圖，則可考慮誤殺罪成。

張官提醒陪審團需要考慮，涉案行為是否會導致泰龍死亡，即使他被七人車撞倒純屬意外，其後他遭三人斬傷，同黨「貓仔」和被告曾指示勿斬頭頸及重要部位。陪審團亦要考慮非法持刀斬傷泰龍及其意圖，會否令一個合理的人認為有泰龍受傷的風險。若上述要素成立，則可裁定誤殺罪成。

根據法例，謀殺罪成須被判終身監禁，而誤殺罪成最高可判終身監禁，但非必須。