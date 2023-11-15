黑幫「泰龍」被殺案　陪審團一致裁定被告「紋身忠」謀殺罪成判囚終身 (12:52)

黑幫新義安頭目「泰龍」疑因擊傷和勝和頭目「紋身忠」梁國忠，3年後被伏擊報復，在尖東九龍香格里拉酒店外被車撞後遭斬死，案件今（15日）在高等法院續審。法官張慧玲完成引導陪審團後，由4男3女組成的陪審團早上退庭商議，近兩小時後，陪審團一致裁定梁國忠謀殺罪名成立。張官表示，裁決顯示陪審團接納特赦證人證供，梁有份參與施襲計劃。張官又指，社會不會容許此等行為，並只有一個判刑選項，依例判處梁終身監禁。
被告梁國忠（54歲）被控於2009年8月4日謀殺李泰龍（終年41歲），李泰龍死因是身體多處受傷。法官張慧玲今早引導陪審團，指若認為被告參與和其他人襲擊泰龍的計劃，並具有意圖殺害或對其造成嚴重身體傷害，應裁定他謀殺罪成。如果認為被告有份參與施襲計劃，但不肯定他是否具有上述意圖，則可考慮誤殺罪成。
張官提醒陪審團需要考慮，涉案行為是否會導致泰龍死亡，即使他被七人車撞倒純屬意外，其後他遭三人斬傷，同黨「貓仔」和被告曾指示勿斬頭頸及重要部位。陪審團亦要考慮非法持刀斬傷泰龍及其意圖，會否令一個合理的人認為有泰龍受傷的風險。若上述要素成立，則可裁定誤殺罪成。
根據法例，謀殺罪成須被判終身監禁，而誤殺罪成最高可判終身監禁，但非必須。