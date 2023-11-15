清潔工認焚城巴候判　警誡下稱因貪玩 (12:01)

被告鍾偉良（案發時29歲），承認於2022年7月7日，在港珠澳大橋公共運輸交匯處的巴士總站，無合法權限或合理辯解而干預兩架公共巴士，以及用火損毁一輛城巴。庭上透露被告有9項案底，全部與汽車相關。

被告承認的案情指，案發日早上，一名港珠澳大橋香港口岸的保安發現一輛城巴起火，他翻看閉路電視片段，發現在7時08分，被告登上該城巴擺弄司機座位，然後下車在車邊徘徊，該城巴在7時18分起火。保安走到清潔工的休息室認出被告及報警。消防員於7時35分抵達現場，撲熄火警，發現城巴的車頭嚴重損毁。

警員21528隨後到場調查，觀看閉路電視後認出被告並拘捕被告，他在警誡下承認「我因為貪玩，所以上咗架城巴用火機燒軚盤右邊嚿膠」。被告在錄影會面中承認，他在時運服務有限公司任職清潔工，在港珠澳大橋香港口岸工作，案發日他在早上6時下班，更衣後到巴士總站抽煙。他承認在城巴上縱火，另承認登上另一輛巴士，坐在司機座位上聽音樂，閉路電視亦拍攝到他登上另一輛巴士的司機座位。