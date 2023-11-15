消委會︳兩款花生醬樣本含黃曲霉毒素超歐盟上限　籲「少食多滋味」 (11:55)

消委會測試市面上10款粗粒和10款幼滑花生醬樣本，發現當中12款驗出含黃曲霉毒素，總和為每公斤0.23微克至4.94微克，全部符合香港法定要求。不過「新竹福源花生醬」及「优味幼滑花生醬」的黃曲霉毒素B1含量分別為每公斤有4.27微克及2.01微克，超出歐盟訂定的2微克上限。另外，「新竹福源花生醬」的黃曲霉毒素總含量同樣亦超出歐盟上限的4微克。

消委會發現，有部分樣本檢出的鈉含量較其營養標籤顯示高。「优味幼滑花生醬」被檢出每100克含每410毫克鈉，與標示列明的63微克相差5.5倍；「COLES Crunchy Peanut Butter」每100克含310毫克鈉，與標示的168毫克相差84.5%；「佳之選粗粒花生醬」每100克含290毫克鈉，亦與標示所示的204毫克相差42.2%。

脂肪含量方面，「优味幼滑花生醬」的飽和脂肪酸均為全部樣本中之最高，每100克含13.62克，其檢出量與其營養標籤所標示數值亦遠高 94.6%；另外3款，即「Meadows Xtra Creamy Peanut Butter」每100克含10.99克，與標示的7.7克相差42.7%；「Jif Creamy Peanut Butter」每100克含10.61克，與標示的8.3克相差27.8%；及「The Nutter Company 」每100克含8.67克，與標示的7克相差23.9%。

食安中心資料指，每100克食物含超過20克總脂肪則屬「高脂」食物，測試之中19個樣本均屬於「高脂」食物，其中「优味幼滑花生醬」含量最高，每100克含每52.8克脂肪，進食約32克，即2湯匙，就等同攝入約16.9克脂肪，佔成人每建議攝入量約26%；亦佔6歲女孩每日建議攝入量約35%。

食安中心表示，發現1個產品涉嫌違反相關標籤規例，並提出檢控及跟進行動；另外有2個產品已無在市場出售，其他相關產品亦已檢測，其中4個結果合格、其餘結果待定。