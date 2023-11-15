消委會︳7款行李篋長距離拖行後耗損較嚴重　貴價貨表現遜色 (11:18)

消委會測試的15款樣本，高度約24吋至28吋，均屬寄艙行李，外殼由膠料製造，售價由730元至8200元。其中一項測試評估行李篋的行走性能，載有重量的行李篋傾斜放置於模擬路面上，以時速5公里連續行走90公里，結果全部樣本均有不同程度的損壞或損耗，當中兩款行走不足40公里時就出現損壞，「V-ROOX Studio」樣本拉桿手柄斷裂或鬆脫、「American Tourister」的篋身與車輪連結位置或底部破裂；而售價最高的「RIMOWA」樣本在行走路程未及60公里時，拉桿手柄已斷裂，走畢全程後亦有車輪、篋身底部磨損及內籠枝架折斷的情况。

RIMOWA回覆消委會指，有關測試方法及要求高於業界標準及實際使用情况，不能反映產品品質，又指廠商對車輪作逾1000公里的行走測試，未有出現損耗；American Tourister就表示，有關測試採取的方法及要求並非按業界標準設計，對評測標準有保留，又指研發期間已有嚴格品質測試。

僅1款行李篋完全防止雨水滲入

在一項向下拖行400級樓梯的測試時，3款樣本在向下拖行共400級樓梯後，篋身與車輪接合位分別破裂、拉桿彎曲變形導致未能正常伸縮等，其中「ELLE」樣本在拖行45級後已出現有關情况，「V-ROOX Studio」樣本則在拖行115級後出現。

防水測試方面，測試模擬下大雨的情况，向平放於地面的行李篋樣本灑水5分鐘後，只有「TUMI」樣本能夠完全防止雨水滲入，其餘14款的行李內籠均有不同程度滲水，消委會提醒，市民若要避免篋內的物品被沾濕，要先用防水袋包好或使用行李篋套。

測試又發現，「Delsey Paris」樣本手挽的部分物料含有塑化劑DEHP，含量達4.6%，超出歐盟法規訂立的上限45 倍。品牌商指，已檢測同款的21吋型號，但未有檢出塑化劑。消委會說，雖然一般情况下，使用者未必會因為透過皮膚接觸含有塑化劑的手挽，而大量攝入化學物質，但若手部有濕疹或傷口，相關風險可能增加，提醒每次接觸後，應盡快用清潔雙手。消委會又引述歐美研究結果指，DEHP會妨礙兒童正常發育，亦可能損害男性生殖系統，而孕婦在懷孕期間若接觸到DEHP，有機會影響胎兒發育。