團體促房委會提升非長者一人公屋入息限額 黃碧如：恐令迫切需要者輪候時間增 (22:24)

現時非長者一人住戶單位入息限額為每月12940元，有街坊表示即使從事保安業，亦輕易超出限額，詢問能否將限額升至每月約14000元。黃碧如在會上指，收入限額計算方法複雜，但當中會參考每年的消費指數而做出調整。黃碧如指，若現時改變收入限額，形容會導致所有申請者都同受影響。

「關注基層住屋聯席」在會上指出，有公屋申請者在經過資格審查階段後，未能在短時間内獲分配單位；有街坊在去年11月獲第一次編配而拒絕後，至今年10月方獲派第二次公屋單位。聯席代表說，街坊因不清楚相關輪候時間而影響其續租或申請過度房屋等決定，冀署方能公布有關輪候時間。總房屋事務經理（申請）朱寶國提到，編配時間收到很多因素取決，包括當時收回的回收單位數量、新建落成樓宇數量 和公屋申請者數目等。朱寶國又指，有申請者在輪候期間會加減名或轉不同區域等，「都會令隊形有轉變」，故未能將輪候時間告知申請者。