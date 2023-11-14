北角掃黃行動拘7人　３女企圖爬窗離開 (20:15)

警方表示，東區警區特別職務隊人員今日中午12時突擊搜查健康東街一單位，拘捕6名內地女子及一名本地女子，年齡介乎20至39歲，涉嫌「違反逗留條件」及「管理賣淫場所」，被捕女子現正被扣留調查。行動期間，其中3名女子經窗戶爬出單位企圖逃走，當中一名女子更從單位跳到地面，但被人員當場拘捕；其餘兩名嘗試逃走的女子其後亦被人員在單位內成功拘捕。

東區警區致力打擊區內賣淫等非法活動。警方會繼續留意相關情況及加強巡查，果斷對違例者採取執法行動。警方呼籲市民，若發現區內有懷疑非法活動，請與警方聯絡。

綜合網上片段所見，涉事單位位於北角大廈，窗外有「皇庭足浴」招牌，3名穿短褲的女子從該單位爬窗逃走，其中一人由約2至3米高的簷篷跳落地面，墮地一刻傳出呼叫聲，之後她用手按着自己腰間；另外兩名同行女子疑見其倒地受傷，即時折返單位內，大批行人在下方駐足圍觀。

涉事大廈地下茶餐廳職員表示，當時正值午飯時間，大批食客在餐廳外等外賣，其間有女子從單位跳下來，有女便衣警員喝停叫她們「唔好跳」。職員表示不知道樓上單位經營什麽生意，過往亦沒有見過警察到場掃黃。