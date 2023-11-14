總廚染新冠請假8日復工即被解僱 餐廳被控殘疾歧視 (18:58)

申索人受僱於答辯人，在一間餐廳任職總廚，在他履新約兩個月後，集團不同餐廳的員工感染新冠的數目有所增加。

申索人與染疫同事工作後感到身體不適，前往醫院進行核酸檢測，並因患上上呼吸道感染，獲發2天病假。申索人通知答辯人他身體不適，並通過WhatsApp將其病假證明書發送給答辯人。申索人在2天病假之後，再兩度前往醫院求診，並由於發燒和上呼吸道感染，再獲發病假。兩次求醫後，他都通過WhatsApp將其病假證明書發送給答辯人。

申索人相信由於他持續一周出現病徵，自己應感染此疾病，他返回工作崗位當天自我檢測，結果屬陽性。答辯人在申索人放完8天病假返回工作崗位時，通知申索人他已被解僱。

《殘疾歧視條例》保障殘疾人士免受歧視、騷擾及中傷，僱主若基於僱員殘疾而將其解僱，即屬違法。平機會表示，這是該會第3次將2019冠狀病毒病有關的殘疾歧視個案帶到法庭，而把本案交予法庭處理，是希望藉此加强公眾意識，提醒僱主工作間的殘疾歧視是違法行為。