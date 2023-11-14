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五旬漢涉滋擾法官案　官批控方案發兩年未準備答辯 (18:37)

五旬漢涉嫌於兩年前打出逾萬個電話滋擾法官，他除了被控4項不斷打電話罪外，律政司另於高院控告他藐視法庭。控方過往要求押後「不斷打電話」案，以待藐視法庭案審結為止。辯方不滿此做法，今（14日）於東區裁判法院作出申請。控方庭上自揭至今仍未準備聽取被告答辯，遭裁判官質疑「過咗2年都無兩手準備」，辯方則表示驚訝。最終法庭下令「不斷打電話」案應排期開審，控方逐要去押後以待索取律政司指示，案件將於11月29日再訊。

被告陸志榮（58歲，報稱廣告設計師）今日透過代表律師提出反對押後的申請。控方陳辭指，一旦藐視法庭案罪成，律政司便不再繼續檢控「不斷打電話」罪；若該案罪脫，則可能繼續檢控本控罪。兩案如同「交替控罪」，故優先處理較重要的藐視法庭案才能有效運用法庭資源。加上控方仍未準備聽取被告答辯。

裁判官質疑控方未做好「兩手準備」，是否預期一定可獲准押後。官又指，藐視法庭案的開審時間尚未確定，惟刑事審訊的原則是盡早處理案件，使被告獲得公平對待。加上兩案並非不能同時並進，只需在判刑階段互相考慮。

裁判官考慮以上因素後，認為「不斷打電話」案早於2021年9月首次提堂，如果要等待藐視法庭案審結，前者「可能要2024年尾，或者更後」才能開審，故此下令若控方雙方準備就緒，本案即可排期審訊。

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