五旬漢涉滋擾法官案　官批控方案發兩年未準備答辯 (18:37)

被告陸志榮（58歲，報稱廣告設計師）今日透過代表律師提出反對押後的申請。控方陳辭指，一旦藐視法庭案罪成，律政司便不再繼續檢控「不斷打電話」罪；若該案罪脫，則可能繼續檢控本控罪。兩案如同「交替控罪」，故優先處理較重要的藐視法庭案才能有效運用法庭資源。加上控方仍未準備聽取被告答辯。

裁判官質疑控方未做好「兩手準備」，是否預期一定可獲准押後。官又指，藐視法庭案的開審時間尚未確定，惟刑事審訊的原則是盡早處理案件，使被告獲得公平對待。加上兩案並非不能同時並進，只需在判刑階段互相考慮。

裁判官考慮以上因素後，認為「不斷打電話」案早於2021年9月首次提堂，如果要等待藐視法庭案審結，前者「可能要2024年尾，或者更後」才能開審，故此下令若控方雙方準備就緒，本案即可排期審訊。