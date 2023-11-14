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調查：6至17歲兒童和青少年自殘比率達1.2% 中學生自殘比率較高 (18:26)

鑽石山荷李活廣場命案後掀起社會關注精神健康，醫衛局今日（14日）向立法會衛生事務委員會提交本屆精神健康諮詢委員會工作報告，交代前食衛局於2019年委託本地大學進行3項調查結果重點，顯示6至17歲兒童和青少年的自殘比率為1.2%，其中中學生自殘比率較高，達2.5%，女性佔多數（1.9%）。

前食衛局於2019年委託港大及中大就3個年齡群進行精神健康調查，均已於今年完成；其中港大已於今年5月發表涵蓋15至24歲少年的調查結果。

至於另外兩項調查結果，工作報告顯示，6至17歲兒童及青少年調查於2019年1月至今年8月進行，訪問6000人，發現24%受訪者過去一年曾出現精神疾病，最普遍為專注力不足或過度活躍症，佔10.2%，其次為破壞性、衝動控制和行為障礙（8.8%）、焦慮症（6.1%）及抑鬱症（5.4%）；其中41.1%曾求助，最常尋找的專業人士為社工和精神科醫生，分別佔半。報告亦指，該年齡層自殘比率為1.2%，中學生自殘比率達2.5%。

年滿60歲長者精神健康調查於2019年1月至今年5月進行，訪問4500人，發現輕度和嚴重認知障礙症患病率分別為22%及9.7%，8.6%被診斷患有焦慮症和抑鬱症；七成受訪安老院友患有嚴重認知障礙。

報告顯示，醫衛局正就調查結果作最後整理，目標本月底公布結果；諮委會已成立小組委員會討論跟進工作，並建議政府就上述3個年齡組別進行追蹤調查，分析精神健康趨勢，另建議就整體成人精神健康進行調查。

政府於2017年發表的《精神健康檢討報告》共提出40項建議，諮委會工作報告顯示截至本月中，當局已落實19項建議，另有16項正落實，其餘5項有待進一步審議，當中4項與上述3項調查結果掛勾。

至於醫衛局今年7月因應諮委會討論提出，今年內將自願入院但有刑事暴力傾向的精神病患改為強制羈留，讓其符合使用有條件釋放標準，及為有條件釋放病人設立自動覆核期等，工作報告顯示顯示會待醫管局完成有條件釋放機制檢討，再向諮委會匯報結果。

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