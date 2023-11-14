中原美聯涉合謀訂一手樓交易佣金　競委會指中原率先助查獲准寬待處理 (17:54)

競委會指，美聯及中原高層在去年10月至12月期間曾6度會面，討論終止代理過高回佣比例，並在12月最後一次會面達成協議，同意訂定一手樓交易中，收取最少2%的實收佣金。其後美聯及中原在12月下旬各自發出內容及字眼相若的通告。

5名涉案高層分別為美聯集團副主席兼董事總經理黃靜佁、美聯物業住宅部行政總裁布少明、董事李頌賢、營運總監張子存，以及香港置業行政總裁馬泰陽。

競委會調查主管黃錦鴻透露，中原和美聯首次會面為2022年10月7日，美聯代表黃靜佁和李仲賢與中原代表在地產代理監管局周年慶典上碰面，雙方同意討論當時各自的營商環境。約一星期後雙方代表在香港遊艇會再會面，美聯代表李仲賢、布少明、馬泰陽與3名中原代表見面，所有人均認為需要加強控制前線代理給予買家的回佣；直至11月23日，美聯的李仲賢、布少明、馬泰陽及張子存在囍玥潮州酒家，討論如何終止前線代理予買家過高回佣。兩天後，美聯黃靜佁及李仲賢與2名中原代表於香港銀行家會所，提及回佣問題和實收佣金的合適水平。兩星期（12月8日）後，黃和李再次相約2名中原代表於香港銀行家會所會面，再次討論終止前線代理予買家過高回佣的方法，及具體提出2%的實收佣金似乎是市場具體情況，並同意收集營業部同事意見再作討論。

最後一次會面則為12月15日，美聯的李仲賢、布少明、馬泰陽及張子存與3名中原代表在中華小館會面，他們同意實收佣金訂為2%、執行方法，以及取得董事批准的安排。

同樣涉事的地產代理中原地產和利嘉閣未被入稟控告，競委會指，中原早前就案件向競委會申請寬待，並提供多項資料協助調查，故現階段受寬待協議保障，不被控告。競委會指，由於中原在調查過程中表現合作，是令案件可在調查後11個月內提告的主因。

被問到寬待安排會否被違反競爭法的企業濫用，或違法後「鬥快」申請換取免被起訴。競委會主席陳家殷表示，寬待政策是世界各地處理競爭法的主要工具，解釋寬待政策旨在向從事合謀行為的人士提供強列和透明的誘因，使其停止有關行為及作出舉報；強調合謀行為大多是秘密合謀，若無知情人士舉報則難以揭發和執法。至於美聯有否同樣申請寬待，競委會就指不便透露。

競委會表示，早在1月從傳媒報道得悉，四間地產代理商分別在相若時間發出涉案內部通告。競委會當時已發新聞稿表示關注，及接觸相關人士了解事件和展開調查。

競委會指，現時未有清楚證據顥示誰是主謀，重申是雙方協議，可能是因營商環境問題，而有此協議；又指案件只涉美聯及中原兩大集團，會向中原發出違反第一行為守則的違章通知書，倘市民受事件影響有所損失，日後可循法律途徑追討。