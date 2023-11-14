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觀塘警區入境處聯合掃黃　拘21人包括骨幹及業主 (16:47)

觀塘警區刑事部近兩個月打擊街頭賣淫，昨日（13日）連同特別職務隊連及入境處採取聯合執法行動，共拘捕21人，包括5名賣淫集團骨幹成員、2名劏房業主以及14名疑涉賣淫的內地女子。行動中，警方檢獲逾33萬港元及逾11萬人民幣。所有被捕人現正被扣留調查。

警方調查發現，賣淫集團成員會先在內地透過社交媒體招攬女子來港賣淫，當有關女子成功以合法途徑進入本港後，集團成員會以港幣500元日租形式，向該些女子出租區內約100尺的劏房，作賣淫及居住之用。其間，集團成員會向賣淫女子提供所需物資，包括安全套、毛巾等。調查更顯示，集團成員會長期在附近街頭監視「睇水」，通報警方執法情況。

經過兩個月調查，警方及入境處昨午展開聯合執法行動，以放蛇形式拘捕3名持雙程證的內地女子，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」被捕。人員之後再截獲另外11名相信有份參與賣淫活動嘅雙程證內地女子，上述14人年齡界乎26至54歲，涉嫌「違反逗留條件」被捕。

另外，警方在案發現場附近拘捕3男（35至64歲）2女（46至60歲），懷疑是賣淫集團骨幹成員，除了60歲女子持雙程證之外，其餘4人為本地人。5人涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」被捕，警方於他們身上及其中一人住所合共檢取數十萬元現金。警方又在被捕人身上檢取一些鑰匙，其中部分鑰匙能夠開啟至少5間用作賣淫活動的劏房。

警方調查亦發現，有業主涉嫌將旗下單位出租作賣淫用途，以收取每月2至3萬元租金報酬。兩名區內業主（56至65歲）昨涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」及「出租處所以供用作賣淫場所」被捕，涉及5個單位合共17間劏房。

警方初步調查發現，涉案賣淫集團自從通關後活躍經營，賣淫活動至少3個月以上，初步估算集團每月收入20萬元或以上。另外，觀塘警區於2023年初至10月底，在區內賣淫黑點總共執行65次掃黃行動，成功拘捕71名女子，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」。觀塘警區會繼續執法，減低街頭賣淫活動對大眾市民造成滋擾。

相關字詞﹕掃黃

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