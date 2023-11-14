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涉網上直播賣冒牌衣物　海關放蛇拘主婦檢62萬元冒牌貨 (15:37)

海關搗破一宗利用網上社交平台直播售賣冒牌物品案件，檢獲2400件冒牌物品，包括衣服及飾物，市值約62萬元，拘捕一名42歲女子，據悉為家庭主婦。案件仍在調查，海關指不排除有更多人被捕。

海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯表示，海關早前接獲舉報，指有人於網上懷疑售賣冒牌物品。經調查發現賣家於社交平台開設帳戶，並發放直播日期及時間，透過直播售賣懷疑冒牌物品。海關人員於是喬裝顧客進行試買，經調查及商標持有人協助下昨（13日）展開執法，拘捕一名42歲涉案女子，並搜查其位於新蒲崗的工廈單位，檢獲該批懷疑冒牌物品。

海關指，賣家一周約兩至三天進行直播以促銷不同產品，直播時間為晚上8時至11時，每次為2至3小時。而賣家為逃避追查，完成直播後更刪除直播記錄，而是次檢獲的懷疑冒牌物品涉及多個品牌，現場所見包括LV、CHANEL等，多為冬天衣物及飾物，而檢獲衣物的定價約80元至300元，為正價約一成。據悉，9月接獲相關投訴，涉案人士以個人帳戶平台進行直播，檢獲貨品質素差，與正貨有明顯分別，被捕人為家庭主婦，最貴檢獲貨品為500元的飾物。據了解，直播期間有近幾十人觀看直播，高峰期有近百人，每次展示及銷售約100件貨物，涉貨值約2萬元。

海關承認，搗破網上售賣冒牌物品案的執法難度比傳統更為困難，但海關會致力調查，即使賣家刪除直播記錄，仍然難逃法眼。海關提醒，消費者應光顧信譽良好的店舖或網店，重申售賣冒牌物品屬嚴重罪行，需要負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品即屬違法，一經定罪最高可判監5年及50萬元。

相關字詞﹕海關 冒牌

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