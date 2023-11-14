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房屋局應科院簽合作備忘錄　研應用科技於建築施工及屋邨管理 (14:35)

為引入創新科技應對未來房屋挑戰，香港應用科技研究院（應科院）今日與房屋局簽署合作備忘錄，聯合展開技術研究，以提升建築施工、屋邨管理等方面質素和效率，首批展開研究的技術包括：創新組裝合成建築（MiC）精準定位、5G遠程起重機控制系統，及通用人工智能電梯預測性維護系統。應科院表示，希望3個科技應用項目可於未來24個月落成。房屋局表示，屆時若技術經證實，將會應用在轄下房屋項目，包括明年揀選為試點的10條智慧屋邨。

應科院表示，創新組裝合成建築（MiC）精準定位，是透過智慧光學傳感、定位追蹤、邊緣人工智能等技術，並運用動態視覺感測器提供的資料作即時數據分析，及計算出MiC安裝的精準位置，以減少體力勞動工序，提高地盤安全性；而5G遠程起重機控制系統，是在地盤部署低延遲及可靠的5G技術，配合先進物聯網技術、連結大量機械及設備，並遠程式控制起重機，實時安全監控和進展追蹤，減低工人安全風險及提高起重器任務準確性。

至於通用人工智能電梯預測性維護系統，應科院表示，系統利用人工智能對物聯網數據進行分析，獲得電梯運行數據模式以預測電梯故障，此系統與各個製造商的電梯相容，並通過遠程實時監控和準確的故障預測，提高現場維護檢查效率，減低電梯停運時間。

房屋局長何永賢表示，面對未來大量房屋工程項目，業界反應既開心又擔心，但相信與創科界合作，能為建築和物業管理帶來解決和優化方案。

相關字詞﹕編輯推介 房屋局 應科院

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