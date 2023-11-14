男教師涉補課時非禮學生罪脫　官指部分行為有失莊重籲檢點 (14:13)

被告Y. Y. W.（32歲）否認於2021年11月至2022年11月期間，在何文田區某中學2次非禮17歲X、3次非禮17歲Y、5次非禮16歲Z及3次非禮15至16歲J。

法官練錦鴻裁決指，其中2罪涉及被告拉起女學生的衣袖掃她手背和手掌，以及被告為與女學生互加Instagram好友，故搶走她電話，對方欲取回時遭被告抓和緊壓腰部。法官指摸手和摸腰為旁觀者所不取，被告作為教師應避免令人誤會，但所觸之處並非與性有關的私人部位，並接納他為與學生打成一片而搶手機。

法官續指，其餘11罪涉及被告用手指伸進女學生腋下摸胸或直接用筆或手篤胸，各人向校方投訴並要求更換教師，原因是被告的教學方式有問題，但當校方告知學期快完結，更換有困難時，眾人才補充說被告動手動腳。

法官接納被告的教學態度令各人不舒服，惟各人部分證供含糊，加上被告站著穿過女學生腋下篤胸，而她們正坐著，物理上有一定困難，照理來說被告亦不會在其他人在場時下手。法官因此裁定被告所有罪名不成立。