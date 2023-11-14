721與白衣人擦身而過　時任元朗分區助理指揮官：只顧望梯級無留意對方持棍 (13:58)

控方應辯方要求，傳召時任元朗分區助理指揮官（行動）、警務總督察李伯豪供辯方盤問。在代表林卓廷的大律師黃錦娟盤問下，李確認元朗在7月19日設立警區行動室，並在7月21日下午調派便衣警到元朗監察，包括到元朗站監察站內運作。李則統領一隊快速應變部隊，與另外3隊人、共24至28人在元朗警署候命。

晚上約11時，行動室要求快速應變部隊到元朗站，李伯豪指他知悉因元朗站「有事發生，叫我哋幫手」，但不記得因何事出動，亦無印象知悉元朗站有人打鬥。辯方提到李出動前，3名軍裝警員曾到元朗站，目睹100名白衣人叫囂喊打，他們人手不足，要求支援。李稱無印象聽聞此事，但同意警方有可能因此需要快速應變部隊出動，亦知悉當時有不少白衣人聚集，可能有暴力行為。

辯方多次追問李為何沒有書面紀錄當天行動，李稱他已即時報告給行動室，但沒帶警員記事冊，故沒有紀錄。法官陳廣池此時向辯方表明「唔希望任何人以呢個渠道或者平台，就警方嘅行動係有指桑罵槐」，要求辯方聚焦本案暴動範圍。

李伯豪續供稱，他從G出口進入元朗站大堂，看到數名穿深色衣服的人坐在地上，表情驚恐，部分人在哭泣，另不時有數名穿淺色衣服的人離開，當時他「想控制場面先」，沒截停對方調查。辯方播放閉路電視片段，顯示大批白衣人沿電梯離開元朗站，部分人看到警察後逆方向走回大堂，同時一批警員走上電梯。李在片段中認出他是第一名走上電梯的警員，但他稱當時「驚跌親」，只集中望梯級，無留意白衣人的動態，亦無留意部分人手持長條狀物及戴手套。