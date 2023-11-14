民主黨投得維園年宵攤位後被DQ　被指違競投條件「無須交代因由」 (13:57)

明年維園年宵恢復乾貨攤檔，民主黨主席羅健熙表示，該黨過去多年均有在年宵擺檔，遂派職員參與競投，成功投得一號檔。惟該黨職員在登記個人資料後，食環署人員引用今次年宵的「參與競投的條件和規則」第10h條，指「政府保留絕對權利拒絕與任何投得攤位的人士簽訂特許協議，無須交代因由」，在未有提供原因下取消成功競投資格。

羅健熙表示，民主黨旨在透過年宵與市民接觸，對於食環署取消資格感到失望。他指出，該黨職員一直以個人名義競投，至登記時仍未表明是代表民主黨即遭「DQ」，對此感到詫異，不揣測政府是否掌握「黑名單」。

對於下一步行動，羅健熙說中委會將再商討。他稱民主黨多年來均參與維園年宵，未必考慮其他地點，又指即使借用其他人投得的攤檔，預計屆時民主黨「掛個招牌出來」都會面對同類情況。