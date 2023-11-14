流浮山貨倉回收場發生三級火　兩消防受傷送院 (17:16)

記者現場所見，火場冒出大量黑煙及白煙，有鐵皮廠屋頂被焚毀，至少四個貨倉被波及，消防出動無人機協助觀察火場。據現場消息，起火貨倉分別儲存電子零件、化妝品、毛公仔 及塑膠。

其中受波及貨倉，名輝國際職員李小姐說，事發時原身處在倉内，準備外出吃飯時同事告知才得知相鄰的貨倉起火，遂連同7至8名同事馬上逃生，火勢後來愈燒愈大，「燒埋我哋寫字樓、廚房」，廚房内有石油氣及電表箱，「消防員救火嗰陣爆炸，彈咗出嚟，就冇行入去」，及後再有零星「啪啪聲」。

她說貨倉基本上均由鐵皮搭成，最先起火的貨倉「冇嫁啦」，不清楚相鄰貨倉業務，自己貨倉則從事物流，放有化妝品等貨物，部分貨物單價千元，整個倉面積大約萬多呎。另外，公司內飼養了大型盾臂龜，已養了約兩三年，但當時心急逃生，未能帶同牠離開，坦言擔心其安危。被問到今次損失，她說暫難估計，「樣樣都貴重，始終係客嘅貨」，「求神保佑，最緊要人無事」。

另一間受波及天一貨倉負責人黃先生表示，起火位置為相鄰回收場，他與同事曾嘗試以滅火筒、滅防喉救火不果，只好逃生，「燒到咁上下就聽到（爆炸聲）」，自己倉内擺放電子零件，估計損失過千萬。黃先生提供的片段所見，地面有物件被燒至火光熊熊，旁有工人駕剷車工作，他說事發後回收場工人已離開，「聽差人講走曬、一個都搵唔到」。