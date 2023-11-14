西醫蔡淑梅涉濫發免針紙案　控方計劃加控15項不誠實取用電腦罪 (12:33)

兩項串謀欺詐的控罪指，被告蔡淑梅（64歲）於2022年9月3日，在香港與巫鴻新及趙連妹一同串謀欺詐香港政府，被告根據由衛生署發布《新冠疫苗接種醫學豁免指南》，評估二人不適合接種所有當時可用的新冠疫苗。

控方甫開庭表示，本案將轉介至區域法院處理，警方在被告電腦發現一批病人資料，打算加控15項不誠實意圖欺騙而取用電腦罪。控方又指，警方已完成調查被告的犯罪收益流向，被告和其家人另涉洗黑錢，需時考慮以合適控罪提控。控方申請將本案押後三個月，屆時可能和另案一併轉介至區院。

無律師代表的被告表示，案件拖延近一年造成很大傷害，「（考慮）合適控罪係咪無了期？係咪可以不斷加控？」被告反對控方押後申請，亦稱不明白何謂犯罪得益。

署理主任裁判官張志偉表示，裁判法院僅處理刑事案件，如被告想循民事追討賠償，並非本庭可以處理。張官稱，考慮到被告無法律代表，加上本案未正式轉介至區院，法庭今日不會處理撤控和加控申請。案件押後至明年2月6日再訊，屆時會確認控方最終法律意見，並處理轉介文件。