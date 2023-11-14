陳茂波APEC財長會議發言　與耶倫交談　晤菲財長 (11:29)

陳茂波發言時表示，在複雜多變的世界格局中，加強經濟體之間的合作，將有利共同應對各種全球挑戰，鞏固疫後經濟復蘇和增長。他亦簡介香港經濟和金融情况，介紹政府推動新產業的工作，包括吸引生命健康科技、人工智能、新材料與新能源科技等產業的企業和人才落戶香港，以及應對氣候變化的策略和工作，包括綠色和可持續金融以及自願碳市場發展。

他亦在會上闡述本港在推進數字資產負責任和可持續發展上的政策方向，包括以「相同活動、相同風險、相同規則」的原則規管相關交易平台，並正準備就穩定幣的規管諮詢市場。

陳茂波出席財長會議期間，與菲律賓財政部長Benjamin Diokno會面，了解雙方的經濟和社會最新發展；又與主持會議的美國財政部長耶倫交談。其後他與在三藩市生活的港人晚膳，了解他們在美國工作、生活和事業發展的情况。

財長會議分多個環節進行，討論與當前世界經濟和未來發展趨向息息相關的議題，包括環球和區域的經濟展望等，以提升長遠經濟產出、促進綠色轉型和更普惠包容的發展等目標；如何運用公共和社會資源，加速綠色和可持續金融及自願碳市場的發展；以及數字資產發展情況等。