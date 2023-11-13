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英基幼稚園職員涉收賄案將合併處理 (18:02)

英基國際幼稚園（烏溪沙）一名前行政主任，涉向多名家長收受逾124萬元賄款，以助他們的子女獲該校幼兒班取錄。該前行政主任及家長等被控串謀使代理人收受利益等罪，分兩案處理，控方申請合併但其中2名被告反對。區院法官今（13日）就此事項裁決指，兩案是針對同一主事人的行賄或收賄行為，有一定關聯性，在平衡公眾利益等因素後，認為合併處理是公正和合乎公義的做法。

2案共15名被告為該校前行政主任林珍妮和14名家長或商人，即蔡慧妍、李俊朗、林泯希、張珈銘、徐惠謙、江靜雯、黃詠雯、劉映均、馬賢文、李洁冰、黃美雪、麥偉琪、朱霜叶及蕭裕邦。2案已排定於明年11月14日開審，其中林珍妮表明會認罪，並將以控方證人身分作供。黃美雪及朱霜叶反對兩案合併。

法官彭中屏就二人反對案件合併的事項裁決指，不同意合併後會對2名被告造成證據上的不利，因案件由單一法官處理，不設陪審團，若證據與案無關，相信控辯雙方屆時會提出，反而分開處理有機會導致矛盾判決。

雖然合併處理或令審訊時間變長，訟費更高，但法庭同時要考慮公眾利益，一旦批准分拆，其他被告或有相同申請，控方證人需多次作供，對舉證帶來困難，亦會浪費法庭資源。法官因此批准2案合併處理。

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