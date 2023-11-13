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養30貓廿隻健康欠佳兩隻死亡　男教師認罪被判240小時社服令 (17:43)

45歲男教師涉在家中飼養30隻貓，但沒妥善照顧牠們，導致其中兩隻貓死亡，餘下有24隻貓亦身體狀况欠佳，單位傳出異味，遭保安揭發事件。該名男教師早前承認一項殘酷對待動物罪，署理主任裁判官鄧少雄今（13日）在觀塘裁判法院判刑稱，報告顯示被告因工作壓力而出現抑鬱，他疏於照顧涉案貓隻、沒使用暴力，但依然有貓隻遭受虐待，終判罰240小時社會服務令。

被告林偉傑（45歲）報稱教師。辯方求情稱，法庭為被告索取心理和精神報告等，指以他的精神狀况不需判處入院令，他並無暴力傾向。被告初犯亦有悔意，他無法處理壓力，以致未能照顧貓隻。辯方力陳，被告「無傷害貓隻嘅心」，將來不會養寵物，重犯機會低，他獲任教學校的校監到庭支持。

案情指，今年2月，保安巡樓發現被告位於將軍澳富麗花園的單位傳出異味，於是報案。消防員破門入屋揭發裏面遍佈糞便，由於單位太過凌亂，暫時只找到20隻貓，其中2隻已經死亡，另外18隻健康欠佳。至同年3月，當局派員再到單位7次，搜獲其餘10隻貓。

今年3月，被告被捕後在警誡下表示獨居，因忙於工作而無暇打理單位，並承認涉事貓隻由他照顧。被告因未有提供適當護理和衛生環境，令30隻貓受到不必要痛苦，包括兩隻貓死亡，24隻貓染有皮膚病和眼疾等。

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