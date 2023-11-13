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溜冰教練發布前女友不雅照判囚1年　官斥行為自私 (17:40)

一名前溜冰教練向網友發送中學時期女友的裸照和影片，以換取看對方女友的不雅照。該前教練早前承認向年齡在16歲以下的兒童作猥褻行為、製作兒童色情物品等共9罪，今（13日）在區院被判入獄1年。法官指被告與前女友分手後仍保存相關照片和影像，其間對方要求被告刪除，他無照辦之餘更大量發布，行為自私自利。

被告K.C.H.W.（現年27歲）承認2項非禮、1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、2項製作兒童色情物品、1項發布兒童色情物品和3項管有兒童色情物品罪。暫委法官王證瑜引述被告的心理報告指，他無戀童癖和性偏差，但因年輕、魯莽和有負面情緒，重犯機會為中高。

王官判刑指，猥褻、製作色情物品等控罪發生於被告16至19歲時，雖然他當時年輕，法庭仍要考慮案件的嚴重程度。被告不但非禮未滿16歲的X，與X分手後仍不按對方要求刪相，保留並發布於網上，案情嚴重。王官考慮部分控罪在X同意下發生、被告重犯機會、涉案照片和影像數目等，判被告入獄1年。

案情指，被告與X於2012年年底發展成情侶，翌年11月分手，二人交往期間曾有親密行為並拍下過程，例如被告摸X胸、腰及臀部、X替他手淫等。X亦會應被告要求自拍不雅照。被告在2015年底向X發送裙底照，X不斷要求刪除照片。她及後輾轉轉校和輟學，情緒受困，至2020年獲舊校訓導主任告知網上流傳其逾200張不雅照及一段片段。被告及後被捕，電子裝置儲存了相關照片和錄像，顯示了X為被告口交等。

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