黑幫「泰龍」被殺案結案陳辭　控方質疑早有預謀　辯方指證人曾說謊 (17:05)

被告梁國忠（54歲）被控2009年8月4日謀殺李泰龍（終年41歲）。

控方結案陳辭指，雖然出入境記錄顯示被告案發前離港，但特赦證人、和勝和前成員林家俊（原名）供稱被告當日現身在樂群街公園主導計劃，被告由案發直至2020年到警署自首期間，多年沒有入境記錄，他實情乘「大飛」偷渡回港犯案再潛逃，偽造不在場證據。

控方引述泰龍的手下文沛盈供稱，泰龍於2006年在酒吧打鬥中以酒樽傷及紋身男子，被告受傷留疤；黑社會專家證人指，三合會之間發生糾紛不會報警處理，而是私下解決。控方續指，泰龍被斬斷動脈，傷口深至骨頭，林家俊供稱他們只想教訓泰龍，並非恰當形容。不過，若說林訛稱整個故事，以陷害被告，是超出他的能力所及。

辯方陳辭則指，林家俊錄口供時一度編造重要謊話，他將事前由同幫成員「五筒」告知去斬泰龍，說成是「小風」所說。林聽到「貓仔」指示他人勿斬頭頸及大動脈，被告明言「唔好斬啲重要部位」，辯方質疑殺死泰龍的話，又如何教訓他。而且，被告在和勝和僅是負責賭檔的低級成員，若要報復可早在2006年襲擊案的認人程序辨別出被告。