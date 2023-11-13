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慢病共治病人共付額不一　盧寵茂料市民選擇漸影響醫生定價 (16:16)

「慢性疾病共同治理先導計劃」今日（13日）展開，參與計劃的醫生訂立的病人共付額由免費到800元不等。醫務衛生局長盧寵茂出席慢病共治計劃啟動禮後表示，私營醫療服務本身都有不同收費，差距頗大，重點在於讓市民有選擇。被問到會否就共付額設置上限，他說，共付額資訊透明，市民有絕對選擇權，隨着計劃一直推進，相信市民的選擇會影響醫生服務的定價。

計劃資助年滿45歲的合資格市民到家庭醫生篩查和診治糖尿病及高血壓，被問到日後會否擴大共同治理計劃涵蓋範圍，盧寵茂說，稍後會邀請來自大學的機構就先導計劃作研究，檢視在病人層面、計劃效益等是否達到目標，再按研究結果作考慮。他又說，《施政報告》已提及推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，同樣為共付形式。

盧寵茂於啟動禮致辭時稱，至今有近30間私營醫療機構、逾400名家庭醫生、多於600個服務點登記參與計劃，逾7成醫生將治療階段每次診症共付額設於150元或以下，認為反應相當合理；至於個別醫生定價較高，他理解醫生憑藉個人經驗、服務地點及其他因素定價。

另外，政府正與內地研究設立器官移植互助機制，盧寵茂說，正積極繼續跟進，提及首宗接受內地器官「過河」移植的個案屬特事特辦，若機制要恒常化要考慮內地人體輸出方面等的法規。被問到今年內成事是否有困難，盧寵茂回應說，當局會盡力、盡快處理，不過涉及法例部分要多些時間處理。

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