慢病共治病人共付額不一　盧寵茂料市民選擇漸影響醫生定價 (16:16)

計劃資助年滿45歲的合資格市民到家庭醫生篩查和診治糖尿病及高血壓，被問到日後會否擴大共同治理計劃涵蓋範圍，盧寵茂說，稍後會邀請來自大學的機構就先導計劃作研究，檢視在病人層面、計劃效益等是否達到目標，再按研究結果作考慮。他又說，《施政報告》已提及推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，同樣為共付形式。

盧寵茂於啟動禮致辭時稱，至今有近30間私營醫療機構、逾400名家庭醫生、多於600個服務點登記參與計劃，逾7成醫生將治療階段每次診症共付額設於150元或以下，認為反應相當合理；至於個別醫生定價較高，他理解醫生憑藉個人經驗、服務地點及其他因素定價。

另外，政府正與內地研究設立器官移植互助機制，盧寵茂說，正積極繼續跟進，提及首宗接受內地器官「過河」移植的個案屬特事特辦，若機制要恒常化要考慮內地人體輸出方面等的法規。被問到今年內成事是否有困難，盧寵茂回應說，當局會盡力、盡快處理，不過涉及法例部分要多些時間處理。