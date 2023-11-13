貿易公司董事涉行賄　潛逃7年後認罪囚11個月 (15:32)

主任裁判官徐綺薇判刑時指，香港社會廉潔，不容許貪污出現。本案涉及5億歐元備用信用證，以及每月1萬港元賄款，案情嚴重，須判處被告即時監禁。

案情透露，被告黃瑋(54歲)和潘善誠於案發時同為天和國際商業(中國)控股有限公司董事。二人亦是天和在香港上海滙豐銀行有限公司所持戶口的授權簽署人。

二人於2015年4月與滙豐銀行一名工商金融業務部副總裁商討天和的貸款事宜，並指天和將收到一張金額為五億歐元的備用信用證，希望以它為抵押品向滙豐銀行申請融資。

滙豐銀行接受客戶以備用信用證作為信貸抵押品，但二人未能提供所需文件供銀行審批。二人於2015年5月先後兩次與該名滙豐銀行副總裁會面，要求對方協助使銀行接受天和的備用信用證，並表示會提供每月一萬港元的賄款作為報酬，但遭拒絕。

廉署其後拘捕黃瑋與潘善誠，並於2015年11月25日落案起訴二人串謀行賄罪名。二人否認控罪，案件原訂2016年1月8日在東區裁判法院進行審前覆核，但二人未有到法庭應訊，裁判官遂就二人簽發拘捕令。黃瑋潛逃逾7年後於2023年6月底抵港時被拘捕。