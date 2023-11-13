明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

校聯支援協會涉騙教育局千萬撥款　經理供稱局方巡視時誇大導師時薪 (14:47)

非政府機構「校聯支援協會」的董事及經理，涉申請教育局撥款時誇大功課輔導班導師的時薪，騙取教育局逾1000萬元撥款。涉案經理早前認罪，董事則否認串謀詐騙罪等共3罪，今（13日）於暫代區域法院的荃灣法院受審。經理以控方證人身分供稱，該董事指示同事以表現良好為由，增加輔導班導師的時薪，但僅適用於教育局巡視探訪那一天，其餘日子的時薪不變。

校聯支援協會（下稱校聯）董事何顯華不認罪受審，早前認罪的校聯經理文海欣，則以控方證人身分出庭，獲豁免起訴書之下作供。她供稱於2010年加入校聯，負責招聘功課輔導班導師和行政事務；她知悉何顯華的妻子曹瑛為「扶苗關注協會」（下稱扶苗）董事，校聯和扶苗共用同一個辦公室。

文海欣表示，校聯內部有一份標準時薪文件，列明輔導班導師每小時收取60元至120元不等。據她了解，何顯華及曹瑛曾親身向教育局提交文件，其後獲撥款推行「校本課後學習及支援計劃——區本計劃」，為清貧學生提供功課輔導班和興趣班。從2015/16學年起，教育局開始向計劃涵蓋的學校督導探訪，校聯曾開會討論如何應對。

文海欣憶述在督導探訪前夕，何顯華指示同事將輔導班導師的時薪提高至165元至195元，並要向教育局人員展示合約；她質疑有別於導師實際收取的薪金，何顯華回應「我哋有出糧畀導師，都要試一試」。曹瑛則指，計劃僅提供一成行政費，不足以支付公司開支，故要增加導師合約上的時薪。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞