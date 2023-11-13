校聯支援協會涉騙教育局千萬撥款　經理供稱局方巡視時誇大導師時薪 (14:47)

校聯支援協會（下稱校聯）董事何顯華不認罪受審，早前認罪的校聯經理文海欣，則以控方證人身分出庭，獲豁免起訴書之下作供。她供稱於2010年加入校聯，負責招聘功課輔導班導師和行政事務；她知悉何顯華的妻子曹瑛為「扶苗關注協會」（下稱扶苗）董事，校聯和扶苗共用同一個辦公室。

文海欣表示，校聯內部有一份標準時薪文件，列明輔導班導師每小時收取60元至120元不等。據她了解，何顯華及曹瑛曾親身向教育局提交文件，其後獲撥款推行「校本課後學習及支援計劃——區本計劃」，為清貧學生提供功課輔導班和興趣班。從2015/16學年起，教育局開始向計劃涵蓋的學校督導探訪，校聯曾開會討論如何應對。

文海欣憶述在督導探訪前夕，何顯華指示同事將輔導班導師的時薪提高至165元至195元，並要向教育局人員展示合約；她質疑有別於導師實際收取的薪金，何顯華回應「我哋有出糧畀導師，都要試一試」。曹瑛則指，計劃僅提供一成行政費，不足以支付公司開支，故要增加導師合約上的時薪。