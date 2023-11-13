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元朗站站長：控制室兩便衣警任務與7．21無關　通知軍裝警被叫「照程序做」 (14:37)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷與另6人否認參與暴動，審訊今（13日）於區院進入第15天。控方傳召元朗站的站長E作供，他供稱案發傍晚有兩名便衣警在元朗站控制室看閉路電視，但他得知兩人「執行任務同呢個事件（721）應該無關係」。後來他從閉路電視看到客務中心有十數人爭執及揮拳，他通知警務室的軍裝警，對方著他「照程序做」，故他聯絡中央控制室報警。

綜合庭上供辭，元朗站高級車站管理主任E在案發日下午近5時到站長室當值。當晚8至9時，他收到4至5個巿民來電，指在元朗站外被穿白衣的人騷擾，他透過閉路電視觀察，並與客戶服務主任G巡視，不見有任何人被騷擾。後來他從車站看到雞地有一批白衣人聚集，但由於鐵路範圍無事故，他返回站長室。10時43分，E透過閉路電話看到客務中心有十多人爭執，「指嚟指去，好似揮拳咁」，他認為事態相對嚴重，故致電警務室，一名軍裝警前來請他「照程序做」，他遂聯絡中央控制室要求警方協助。

其後，E得悉月台先後有兩班列車未能關門，他兩度派G和另一位同事上月台處理。約兩三分鐘後，中央控制室請他協助清客，要求乘客下車，他從閉路電視見月台上有人，但無留意是否有打鬥或爭執，G則在對講機稱感到人身安全受威脅。11時10分，他的兩名同事返回站長室，但當時大量巿民來電指車站有人打架，追問是否已報警，他忙於聽電話，無暇了解站內情况。

E在辯方盤問下說，兩名便衣警於傍晚5至6時到站長室看閉路電視，上司指便衣警的任務與721事件無關，而平時都有警員出入執行任務，由於他理解警員有不同崗位，故他選擇向鐵路警區的警員求助，而非兩名便衣警。

相關字詞﹕編輯推介 721事件 法庭

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