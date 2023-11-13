謝偉俊倡23條立法後取代國安法　鄧炳強：不能夠亦不應該 (12:55)

保安局今早到立法會保安事務委員會交代《施政報告》相關措施。謝偉俊會上指，國安法正值「黑暴」時期的關鍵及嚴峻時刻出現，又指按《基本法》23條，香港應自行為國家安全事宜立法，認為23條與國安法或有重疊之處，加上香港近年太偏重國安議題，令從商、國際交易有壓力，也引起不必要非議及制裁，建議23條立法後至少取代國安法中4條刑法，令國安相關法律字眼及執法一致，避免矛盾，同時減低國際社會對國安法的反感、疑慮、挑撥及抹黑，達到「政治上減辣」。

鄧炳強就回應指，國安法屬全國性法律，23條不能亦不應取代全國性法律，兩者應相輔相成，成為完備維護國安的法律。他又指並非刻意提國安或「嚇市民」，指2019年是「血的教訓」，相信國家安全只會對經濟有好幫助，23條立法亦不會影響營商及旅遊。

保安局又指，隨着國安法實施，透過對涉嫌危害國家安全的人和組織調查和執法，已成功將多個危害國家安全的重點人物及組織連根拔起。