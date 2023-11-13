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年宵快餐攤位最高成交價22萬　檔主相信重設乾貨攤位人流較多 (12:45)

2024年農曆年宵市場攤位今日起開始競投，其中維園年宵市場4個快餐攤位今早已完成競投，其中最靠近銅鑼灣出入口的攤位成交價最高，經14口叫價後以22萬元成交，較底價高約10萬；最低則為18萬元。有成功投得攤位的檔主說難以預計銷售額，但認為事隔3年再有乾貨攤位，相信人流會較多，對回本感樂觀。

明年農曆年宵市場是繼2019年後再同時設乾濕貨及快餐攤位，其中5米乘4米大的快餐攤位底價120,470元，2019年同樣大小的攤位底價為200,780元，即便宜約40%；2019年最貴的快餐檔最終成交價為52萬元，其面積為7.6米乘4.8米，較小攤位的成交價則為41萬元及40萬元。

經9口叫價、以19.2萬元投得一個快餐攤位的吳先生計劃販賣香港地道小食，他說，明年年宵事隔數年再設乾貨，相信可帶動生意，但對銷售額會持平常心，對於能夠回本感樂觀，「有之前6、7成（生意）其實都幾好」，又說最重要是天氣好。被問到會否憂慮港人北上消費的趨勢影響生意，吳先生認為不能擔心太多，會考慮有何方式吸引顧客，「都控制唔到，唔通同上面搶生意咩。」

以18萬元投得另一個快餐攤位的馮先生說，成交價與其預想差不多，他亦認為重設乾貨攤位有助吸引年輕人逛年宵，期望會有多些港人「出嚟行吓」。馮先生認為，農曆新年是傳統節日，相信市民會願意行年宵，「返大陸消費嘅人都冇咁快會返去」，不過現時難預計生意額，又說人工、電費及食材都較以往昂貴。他又說，今年競投氣氛較淡靜，可能與多人已轉行，或對前景無信心有關。

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