鄧炳強指荔枝角收押所重建項目實而不華　讉責有人趁機大造文章 (11:28)

立法員議員何君堯早前於工務小組批評，重建荔枝角收押所是「五星級的家」，質疑設負壓病房、牙科設施、宗教設施及圖書館，形容立法會設備亦及不上收押所。鄧炳強回應說，何君堯是其好友，也認為他是公認的敢言議員，相信他為社會整體利益著想，會再向他詳細解釋，期望有機會邀請他參觀懲教院所，亦希望掃除社會誤解。

鄧炳強表示，荔枝角收押所於1977年建立，本身設計並非正式懲教設施，啟用46年後條件老化，舊式建築亦未能配合建設智慧監獄。他又說，收押人士數字由10年前的1500人，倍增至近年近3000人，而荔枝角收押所的容量約1500人，但目前已接收近1600人，其餘人士須安置於其他懲教設施，形容情况不理想，需要重建。

對於有意見認為重建工程設備豪華、費用高昂，鄧炳強解釋，撇除重建時削山坡的特別工程費用，重建費用與2011年興建大欖女懲教所的呎價相若，又說直接比較懲教設施與普通住所的造價不恰當，因懲教設施要設立保安系統，舉例指更換一道閘門已需要30萬至80萬。他又說，收押所內原本已有醫療設施及綜合祈禱室等，重建後未有增添設施，僅作出改善，如增加負壓病房。他亦表示，懲教署以穩妥、安全、人道、合適及健康為原則管理羈押設施，認為要尊重任何身份的人士。