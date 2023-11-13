陳茂波出席APEC財長非正式會議　赴歡迎晚宴與耶倫合照 (10:57)

陳茂波於當地時間昨日早上出席有關非正式會議，他發言表示，香港在一國兩制下保持制度和區位優勢，財政狀况穩健、金融穩定、政府借貸佔本地生產總值比例低，正利用財政政策推動經濟和重點產業的發展，又指香港作為區内國際金融中心，屬高增值的籌融資和專業服務平台，能為區内的綠色轉型、基礎建設等項目的資金融通、項目管理、風險分散及提升潛在回報提供高效配對。

非正式會議內容涉及當前各經濟體的財政政策等，包括疫後政府財政、財政姿態、借貸比率，以及上升中的債務償還開支，又討論在必要的經常開支持續增加下，如何更有效投放資源在能源轉型、科研、教育和基礎建設等領域；以及人口結構變動對財政影響等。

陳茂波於當地時間下午與多個參與財長會議的經濟體代表會面，包括新加坡總理公署部長兼財政部和國家發展部第二部長英蘭妮，以及文萊首相府部長兼財政與經濟部第二部長劉光明，交換對雙邊經濟、金融和社會最新發展的意見。雙方均稱期待深化兩地的金融和經貿交流合作。陳茂波於當地傍晚亦出席為亞太經合組織財長會議參與代表舉行的歡迎晚宴，並將於今日出席亞太經合組織財長會議。