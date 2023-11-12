警拘37歲男涉存入空頭支票逾500萬元 (17:34)

觀塘警區重案組第一隊主管督察梁曼宜表示，警方周五（10日）下午4時許，在觀塘開源道的一間銀行外拘捕一名37歲姓葉男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」。被捕人報稱運輸工人，警方於其身上搜獲9張懷疑空頭支票，每張金額10萬元，另有8張銀行支票機入票單。

根據調查及翻看閉路電視片段，警方發現被捕人周五於觀塘區4間銀行共存入8張支票，金額由3.9萬元至130萬元不等，總值涉480萬元。另外，而他周二（7日）亦在區內一間銀行存入一張空頭支票，涉及金額約2.5萬美元。調查顯示，被捕人經網上社交平台的「搵快錢」招聘廣告，被詐騙集團招攬，對方要求他按指示將空頭支票存入銀行，以取得每日一千元的酬勞。警方指，空頭支票存入予3名內地戶口持有人以及4間內地公司，現時未接獲有關公司求助。

案發當日，詐騙集團成員與被捕人當面交收空頭支票，並指示他到觀塘區不同銀行並將空頭支票經存票機存入指定戶口。而存票過程中，被捕人按指示輸入與支票面額不相同的銀碼，令存票收據根據被捕人所輸入的銀碼發出。被捕人及後再將有關存票收據傳送予詐騙集團。當賣家收到收據，誤信款項已成功存入自己的帳戶，於是安排發貨。但銀行一般會在交易後2個工作日才會確認入帳，而銀行會因入票所輸入的金額及支票所寫金額不符，而彈票取消交易，令賣家蒙受損失。