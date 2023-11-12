明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警拘37歲男涉存入空頭支票逾500萬元 (17:34)

一名37歲男子被詐騙集團招攬並協助對方將空頭支票存入銀行，警方以涉嫌欺騙手段取得財產等罪將他拘捕。警方指被捕人曾在觀塘區的銀行存入多張空頭支票，涉及總值逾500萬元，他已被扣留調查。

觀塘警區重案組第一隊主管督察梁曼宜表示，警方周五（10日）下午4時許，在觀塘開源道的一間銀行外拘捕一名37歲姓葉男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」。被捕人報稱運輸工人，警方於其身上搜獲9張懷疑空頭支票，每張金額10萬元，另有8張銀行支票機入票單。

根據調查及翻看閉路電視片段，警方發現被捕人周五於觀塘區4間銀行共存入8張支票，金額由3.9萬元至130萬元不等，總值涉480萬元。另外，而他周二（7日）亦在區內一間銀行存入一張空頭支票，涉及金額約2.5萬美元。調查顯示，被捕人經網上社交平台的「搵快錢」招聘廣告，被詐騙集團招攬，對方要求他按指示將空頭支票存入銀行，以取得每日一千元的酬勞。警方指，空頭支票存入予3名內地戶口持有人以及4間內地公司，現時未接獲有關公司求助。

案發當日，詐騙集團成員與被捕人當面交收空頭支票，並指示他到觀塘區不同銀行並將空頭支票經存票機存入指定戶口。而存票過程中，被捕人按指示輸入與支票面額不相同的銀碼，令存票收據根據被捕人所輸入的銀碼發出。被捕人及後再將有關存票收據傳送予詐騙集團。當賣家收到收據，誤信款項已成功存入自己的帳戶，於是安排發貨。但銀行一般會在交易後2個工作日才會確認入帳，而銀行會因入票所輸入的金額及支票所寫金額不符，而彈票取消交易，令賣家蒙受損失。

相關字詞﹕詐騙 欺騙手段取得財產 觀塘

上 / 下一篇新聞