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港燈全力支持中環低碳賽車盛事 環保流動供電孖寶出動 (16:31)

世界場地越野車錦標賽(FIA World Rallycross Championship)中國香港站-年終賽 2023於中環海濱舉行。港燈作為官方能源夥伴，全力支持賽事，和大會聯手打造一次低碳又刺激的國際盛事。

港燈客戶服務總經理蔡偉民表示，透過「智惜用電建築工地」服務，大會從港燈電網取得供電，利用全電動工程車建設整個比賽場地，完全避免使用柴油發電機，大大減少碳排放、空氣及噪音污染。大會更向港燈購買「可再生能源證書」，令建設整個比賽場地及為越野車充電的電力均為零碳能源，讓賽事別具意義。 

去年賽事起全面使用電動賽車作賽減少碳排放，與港燈推動可持續發展、保護環境的政策不謀而合。

港燈除一如既往為大會提供安全可靠的電力，亦專門為賽事提升電網容量，以滿足全電動工程車及越野車充電的需求，又出動最新添置的「環保流動供電孖寶」，包括一部流動電池儲能櫃以及一部電源切換裝置，為大會提供零排放的後備供電來源，確保賽事可以順利進行。

比賽前夕，蔡偉民帶同20多位港燈「綠得開心推廣大使」到賽事場地參觀，除體驗電動車的高效能表現，亦了解港燈和大會如何藉今次賽事利用更多環保電力，達至減碳及零排放效果。稍後這批學生大使會在不同場合分享自己今次的所見所聞，化身成為推動環保教育工作的生力軍。

 

相關字詞﹕中環海濱活動空間 世界場地越野車錦標賽 港燈

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