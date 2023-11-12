區議會選舉︳譚耀宗：不認為沒有民主派就是不多元 (15:11)

今次選舉沒有非建制派成功「入閘」，部分建制派亦未能取得足夠三會提名，他未有正面回應需否檢討三會提名制度，稱要尊重三會委員的決定，提名與否要視乎參選人表現，未獲足夠提名的人士可以多認識委員、介紹自己。被問到區選投票率時，他表示沒有訂下目標，亦不會評估，冀各方繼續積極動員市民投票。

譚耀宗早前表示，倘美國制裁本港法官及檢控官，或逼使中央啟動《港區國安法》第55條，將國安案件移交內地處理。他重申，外國利用制裁脅迫本港司法人員是不能接受，被問到現時是否有案件符合啟動第55條的特殊情況，他說要視乎事態發展，稱美國國會議員提案要求制裁仍處於「初階段」。

民建聯穆家駿造勢大會 獲多人站台

另外，民建聯今日在總部為灣仔區候選人穆家駿舉行造勢大會，譚耀宗、立法會前主席曾鈺成、全國人大常委李慧琼、黨主席陳克勤等出席站台。

民建聯立法會議員梁熙表示，該黨的內部民調顯示穆家駿僅排名第三，惟最近社區流傳穆家駿「夠票」的信息，他呼籲民建聯支持者別聽信謠言，保住該黨在灣仔的唯一一席。

穆家駿表示今次選情緊張。他在前年東京奧運曾批評港隊羽毛球運動員伍家朗穿上沒有區徽的黑衣參選，言論引起爭議，最終道歉。被問到會否擔心過去爭議影響選情，他認為今次選舉是比併政綱和社區服務，「這些不是（選民）考慮的重點」。

2023年區議會選舉候選人名單詳見：http://link.mingpao.com/80815.htm