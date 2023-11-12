賽車盛事甩轆　楊潤雄：賽道日程等調整或因應實際情況 (15:02)

他又說，由於首次在香港舉辦相關賽事，同時在馬路上比賽，會否在技術上令賽會遇到困難，當局會在賽事結束後，向主辦方了解遇到的困難，期望日後再有類似賽事來港舉辦時，可以處理得更好。

SmartPLAY啟用即塞車 楊潤雄：已吸收經驗會調節系統

另外，智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY」前日啓用即「塞車」，昨早再有用戶反映無法登入或預訂的問題。楊潤雄表示，當局希望做得更好，部門已吸收經驗，就市民使用的情况及需求調節系統，而首兩日啟用後均於早上出現問題，當局有制訂後備方案，但當時評估在短時間內可以解決，最終經過繁忙時間後，「運作大致可以」。

楊潤雄表示，新系統可同時容納1萬人，較舊系統容量大增，不過首兩日遇到不同困難，其中前日用戶流量大增，故啟用後45分鐘內有些困難，隨後已陸續處理；昨日則在支付系統部分出現問題，因同時處理太多流量而操作緩慢。