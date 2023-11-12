警方拘223人涉近兩億元網上投資騙案　八旬婦被騙910萬元 (12:09)

警方於本月5日至11日展開名為「鑽鋒」的行動，拘捕223人，年齡介乎18至69歲，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」、「欺詐」等罪名被捕，涉及265宗案件，牽涉328名受害人，他們以20至40歲為主，普遍活躍於社交平台，有一定經濟能力。

警方指，損失單一最大金額的為一名80歲退休婦人，起初將自己物業於社交平台放租，與一名自稱即將來港工作的銀行數字資產分析師洽談約租，惟對方不斷推遲來港日期，同時聲稱自己多次投資獲利，四個月內不停吹噓自己認識投資高層，取得信任後推介虛擬貨幣投資網站，並有內幕消息提供，以賺取金錢。事主不虜有詐，轉帳款項至騙徒聲稱用作充值虛擬貨幣之用的帳戶，事主看到網站帳面賺了十多萬後信以為真，繼續存款至騙徒的戶口，及後逃去無蹤。

調查顯示，被捕人起初被人以「灰色地帶搵錢，反正冇乜風險」或「借嚟用幾日，幫人收少少錢」等說話游說，借出其銀行戶口，部分人甚至收取幾百至幾千元的報酬出售帳戶。

行動中，警方已凍結約300萬資產，被捕人多數是傀儡戶口持有人，提供個人銀行戶口協助詐騙集團處理犯罪得益；另外警方檢獲大批證物，包括手機、銀行文件及提款卡。

警方呼籲市民提防回報高得不切實際的投資計劃，在投資虛擬資產前，應充分了解相關產品特性和資訊安全風險。