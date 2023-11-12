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蔡若蓮：國民教育要與時並進　將增加學生親身體驗元素 (12:07)

教育局長蔡若蓮說，愛國教育、國民教育的課程及教學要與時並進，隨著社會發展及最新內容知識要不斷優化，認為在內容設計、形式及規模上可以做得更好。她又說，當局希望國民教育可結合學科及校園生活，不會不斷加長課時，當出現增潤元素時，課時會按比例調整。

至於要如何加強國民教育，她於無綫節目《講清講楚》中說，未來會增加學生親身體驗的元素，認為要讓他們更立體地認識國家，稱以往學習文字資料較多，日後會多以活動形式連繫生活，如體驗服飾、最新發明及中醫藥應用等，讓學生有更多反思，提煉個人感受並積極正面地建立身份認同。另外，2025/26學年起，小學常識科將會逐步分拆為「科學科」及「人文科」。蔡若蓮說，分拆後課程內容不會大增，預料課時比例不會大幅增加，相信只涉個位數、約數個百分點。

《施政報告》提出要與內地合作設立首個教師研修及交流基地，蔡若蓮說，每年新入職或要晉升教師數以千計，他們均需到內地考察，而目前教育局與一些師範大學有合作，希望日後可成為恒常合作夥伴，除了培訓課程外，亦可在最新科技教學應用等，以專題式一起探討研究。她說，設立一個基地的目的是要達致緊密溝通聯繫，方便推進相關工作。 

蔡若蓮：視乎情况考慮會否再提升非本地生限額

《施政報告》亦提出要將香港打造成國際專上教育樞紐，包括由下學年起，擴大政府資助院校非本地學生限額至40%。被問到會否考慮為不同來源地的非本生設限，以達致多元化的目標，蔡若蓮說，香港有地利優勢，有較多內地生屬可理解，當局已推出措施吸引更多來自不同地方的留學生。至於日後會否再提高限額，她說要視乎最新情况，亦要考慮宿舍、照顧學生能力等因素，又指非本地學生的學費是直接收回成本，不存在用公帑去補貼非本地學生。

 

對於本港大學在國際排名有所下跌，加上中大及港大先後出現管治風波，被問到會否擔心影響留學生來港意欲，蔡若蓮認為，排名會有上落，但本港八間資助大學實力穩固雄厚，而近期一些紛爭正正反映監察制度或大學管治機制發揮作用。

《施政報告》亦稱將致力發展「北都大學教育城」，她說，目前高等教育面對的樽頸是土地不足，故要「做大規模」，又指非本地生對本港高等教育需求很大，認為「八大」具吸引力，日後不會出現「有學位、冇人讀」的情况。

相關字詞﹕編輯推介 蔡若蓮 國民教育 愛國教育 大學

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