圖輯︳維港泳今早舉行　有泳手稱氣氛歡樂　讚水質改善 (10:59)

曾參與超過3屆維港泳的曾先生指，今年游泳過程略辛苦，因海水逆向流動，需花費更多力氣。他說登記時天色陰暗，曾憂慮水溫較低，但下水感覺海水微暖，非常舒適。今年維港泳名額大增了約2500個名額，亦是2011年以來名額最多的一屆。曾先生指熱身時明顯感受到參加者數目增加，笑指「擘大啲隻腳都要望前顧後」。他亦提及，去年不少人落水前一刻才除口罩，而今年終復常，氣氛更歡樂。

來自江蘇省的許先生事隔5年再參加維港泳，他說5年前下水的時候會聞到比較重的汽油味，而且海水有垃圾漂浮；但是今天只是偶爾碰到一兩條海草，認為水質大幅改善。他認為參加維港泳的意義重大，即使第二次參加仍感到激動，因維港非常美麗，聞名於華人社會，期望明年可繼續參加，甚至挑戰競賽組。

首次參加維港泳的12歲泳手Aiden表示，參加目的是挑戰自己，很開心成功跨過維港。他指過程緊張，因需留意水溫和海浪方向，又曾擔心會迷路，但下水後旁邊有幾十人一起游，認為很安全。

政務司長陳國基今早為比賽揭幕，他說，今屆是自2011年復辦以來最大規模的一屆，亦邀請到來自不同國家和地區的精英選手參與，煥發香港作為「亞洲盛事之都」的魅力。

中國香港游泳總會會長王敏超指，是次賽事最終有2860人落水，有約26人不適，需上獨木舟中斷賽事，而今早曾下雨，一度擔心影響賽事，但幸好開賽前停雨，形容是天公造美。他期望明年可邀請更多國際泳手，並增加賽事名額至5000人。