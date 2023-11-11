港鐵指9月及本月接2宗機鐵有蝨投訴　已作最適當處理 批相關帖文嚴重誤導 (23:40)

港鐵回覆本報查詢時承認，翻查資料後分別於9月初及11月初接獲乘客報告機鐵列車上有 「跳虱」(louse)，當時已就兩宗個案按各自情況作最適當處理，9月收列車詳細資料的報告後已派員檢查所有列車，11月初投訴有列車資料，已將列車送回廠作徹底檢查及清潔，批評帖文嚴重誤導。

「Riders」的帖文指，該網近日收到一封近期寄予機場快綫車務職員的內部電郵，指車隊分別於9月6日及10月4日接獲機場快綫列車上發現木蝨投訴，但由於9月初的投訴未明確指出受影響列車車隊編號及位置，故港鐵待10月初之投訴有提供列車車隊編號後，才將相關列車暫停服務留廠。

帖文又指， 電郵亦提及有關員工認為使用蒸氣清潔殺蟲「非常費時」（very time consuming），並要求前線職員收到投訴時一併收集車隊編號及位置，「Riders」質疑是方便縮小清潔範圍之用。

港鐵回覆查詢時批評帖文嚴重誤導，指未能認同單憑9月初的一個有關未能提供列車資料的「跳虱」報告，而對公司作出忽視及拖延處理「蝨患」的指控。港鐵稱，9月初確有一宗關於乘客報稱在機鐵列車上看到一隻「跳虱」(louse)的報告，但相關乘客並未提供列車的詳細資料。港鐵收到報告後已派員檢查所有列車，惟未有任何發現，除檢查外，亦通知車廠嚴謹執行列車清潔及提高警覺。

港鐵指，於11月初，非電郵所指的10月， 亦收到另一宗關於「跳虱」的報告，相關乘客有提供列車資料，故港鐵隨後將列車送回廠作徹底檢查及清潔，惟未有發現。

港鐵指，不時有乘客就清潔情況向他們提出意見，港鐵就每宗個案均基於乘客提供資料及最新的資訊等作出判斷和處理。 至於電郵提到有員工認為使用蒸氣清潔殺蟲費時，港鐵稱屬員工與員工之間的意見表達，不宜作斷章取義式的評論。

至於11月初接獲有跳虱投訴的機鐵列車， 是否與前晚港鐵接獲有床蝨投訴屬同一列車，港鐵回覆查詢時未有回應。